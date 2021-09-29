Не «Шерифом» единым: самые громкие победы команд из СНГ в Лиге чемпионов

28 сентября футболисты молдавского «Шерифа» сенсационно обыграли «Реал Мадрид» во втором туре Лиги чемпионов со счетом 1:2. Исход матча оказался действительно неожиданным для болельщиков, а молдавская команда даже пошутила над «Реалом», ненадолго украв корону с логотипа клуба и «нацепив» её на свою шерифскую звезду.

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На фоне этого стали вспоминаться и другие неожиданные победы клубов из стран бывшего СССР в Кубке УЕФА. О самых громких и внезапных – в этой подборке.

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Донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов

В последние десятилетия «Шахтер» уверенно отбирает звание главной украинской команды у киевского «Динамо» и абсолютно заслуженно. Самая большая удача улыбнулась клубу в 2009 году на полях Кубка УЕФА. На пути к трофею «Шахтеру» удалось обойти «Тоттенхэм», ЦСКА, «Марсель» и столичное «Динамо», а в финале «горнякам» удалось обойти немецкий «Вердер» со счетом 2:1.

ЦСКА и кубок Лиги чемпионов

«Красно-синим» в своей истории также удавалось покорить второй по значимости европейский турнир. ЦСКА победили в сезоне 2004/2005, обойдя «Порту» и дважды выиграв матч против ПСЖ. В плей-офф кубка УЕФА москвичи обошли «Бенефику» и «Партизана», а после – «Осеру» и «Парме». Финал против «Спортинга» из Лиссабона проходил на стадионе португальцев и сопровождался мощной поддержкой болельщиков хозяев.

В результате команда провалила первый тайм и пропустила гол, однако после тренер Валерий Газзаев мотивировал команду – счет сравнял защитник Алексей Березуцкий, а сделал победным еще молодой Юрий Жирков. Точку в матче поставил Вагнер Лав – 1:3.

БАТЭ против «Баварии»

Белоруссия не может похвастаться громкими победами, однако команда из Борисова в групповом этапе Лиги чемпионов 2012/2013 года смогла удивить болельщиков. Сперва футболисты обыграли французский Лилль со счетом 1:3, а спустя месяц внезапно повторили счет с «Баварией». К сожалению, оставшиеся четыре матча БАТЭ проиграла, однако три мяча в ворота профессионального немецкого клуба утешали болельщиков.

«Рубин» против «Барселоны»

В Лиге Чемпионов 2009-2010 года казанский «Рубин» сделал одну из своих самых громких побед – 20 ноября 2009 года команде удалось обойти испанскую «Барселону». Матч группы F закончился победой «Рубина» со счетом 1:2. Тогда мячи в ворота испанцев забили Александр Рязанцев и турецкий легионер Карадениз Гекдениз, а вот в команде капитанства знаменитого Лионеля Месси отличился только Златан Ибрагимович.

Киевское «Динамо» против «Барсы»

В 1997 году настоящим событием для киевлян стала победа над «Барселоной». Первая игра на «Олимпийском» закончилась со счетом 3:0, что стало неожиданностью для фанатов обеих команд. Однако у каталонцев оставался шанс на ответный матч.