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«Зенит» — «Мальме»: Дзюба выйдет в стартовом составе, Азмун остался в запасе

Спорт-Экспрессиещё 6
41 минуту назад

«Зенит» на своем поле примет «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Зенит» — «Мальме»: Дзюба выйдет в стартовом составе
Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Место на острие атаки питерцев займет нападающий Артме Дзюба. Сердар Азмун начнет встречу на скамейке запасных.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Д.Сантос, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Ловрен, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Азмун.

«Мальме»: Далин, Брорссон, Л.Нильсен, Ахмедходжич, Ларссон, Ракил, Инносент, Бергет, Кристиансен, Бирманчевич, Чолак.

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд.

Футбол,Зенит,
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