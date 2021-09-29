«Зенит» на своем поле примет «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд.