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Криштиану Роналду побил очередной рекорд в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.Руиещё 14
2 часа назад

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по количеству игр в Лиге чемпионов. Португалец вышел на поле с первых минут в поединке с «Вильярреалом».

Роналду побил очередной рекорд в «Манчестер Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

Нападающий достиг отметки в 178 матчей в ЛЧ. Предыдущий рекорд был у экс-вратаря "Реала" Икера Касильяса (177 поединков).

В стартовом матче группового этапа ЛЧ Роналду поразил ворота «Янг Бойз», но «красные дьяволы» в итоге потерпели поражение со счётом 1:2.

Криштиану вернулся в стан манкунианцев в конце лета 2021 года. До этого Роналду выступал за туринский «Ювентус». После возвращения в «МЮ» форвард в пяти поединках забил 4 гола.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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