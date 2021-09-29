Роналду побил очередной рекорд в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по количеству игр в Лиге чемпионов. Португалец вышел на поле с первых минут в поединке с «Вильярреалом».

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Нападающий достиг отметки в 178 матчей в ЛЧ. Предыдущий рекорд был у экс-вратаря "Реала" Икера Касильяса (177 поединков).

В стартовом матче группового этапа ЛЧ Роналду поразил ворота «Янг Бойз», но «красные дьяволы» в итоге потерпели поражение со счётом 1:2.