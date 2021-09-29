Роналду побил очередной рекорд в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по количеству игр в Лиге чемпионов. Португалец вышел на поле с первых минут в поединке с «Вильярреалом».
Нападающий достиг отметки в 178 матчей в ЛЧ. Предыдущий рекорд был у экс-вратаря "Реала" Икера Касильяса (177 поединков).
В стартовом матче группового этапа ЛЧ Роналду поразил ворота «Янг Бойз», но «красные дьяволы» в итоге потерпели поражение со счётом 1:2.
Криштиану вернулся в стан манкунианцев в конце лета 2021 года. До этого Роналду выступал за туринский «Ювентус». После возвращения в «МЮ» форвард в пяти поединках забил 4 гола.