Роналду вырвал победу для "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Вильярреалом" со счетом 2:1. Счет на в матче на 53-й минуте открыл нападающий гостей Пако Алькасер. Через семь минут защитник манкунианцев Алекс Теллес сравнял счет на табло.

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Матч шел к ничьей, но в добавленное ко второму тайму время португальский форвард "Манчестера" Криштиану Роналду забил победный мяч для своей команды.

Таким образом, "Манчестер" занимает третье место в группе F, имея в активе три очка в двух матчах. "Вильярреал" замыкает турнирную таблицу группы, набрав один балл.

На первом месте идет "Аталанта" из Бергамо. В активе итальянской команды четыре результативных балла. На второй строчке - швейцарский "Янг Бойз", в активе которых три очка.

В третьем туре Лиги чемпионов команда Уле Гуннара Сульшера встретится с лидером своей группы "Аталантой". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" 20 октября. Испанская команда в этот же день в гостях сыграет с "Янг Бойз".

Лига чемпионов УЕФА. Второй тур"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) 2:1

Голы: 0:1 - Пако, 53; 1:1 - Теллес, 60; 2:1 - Роналду, 90+5.