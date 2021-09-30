Настоящая беда «Спартака»

Россия против Италии и Головин против басков во втором туре Лиги Европы.

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«Наполи» - «Спартак»: бесплатная онлайн-трансляция матча

Матч группового этапа Лиги Европы «Наполи» - «Спартак» пройдет 30 сентября в Неаполе, начало — в 19:45 мск. Прямую видеотрансляцию в России бесплатно можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Есть ли шансы у «Спартака»?

Говорить про «Спартак» что-то определенное сложно. Команда вроде бы неплохо играет, но с реализацией моментов настоящая беда. И соперники за это часто наказывают. Вот и Лига Европы началась с очень обидного домашнего поражения в матче с «Легией», а после этого спартаковцы уступили еще и ЦСКА. Правда, перед поездкой в Италию красно-белые немного подняли себе настроение уверенной победой над «Уфой» 2:0.

А вот «Наполи» в полном порядке. Команда на старте чемпионата Италии выдала серию из 6 побед и возглавляет турнирную таблицу. При этом последние три встречи неаполитанцы выиграли с общим счетом 10:0. В Лиге Европы старт тоже оказался неплохим: ничья на выезде с «Лестером». Причем «Наполи» проигрывал 0:2, но сумел перевернуть ход матча во втором тайме.

«Наполи» сейчас очень хорош, а «Спартак» дико нестабилен, да и общий уровень чемпионатов несравним. Поэтому букмекерская компания Winline считает «Наполи» явным фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.27, это 77% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1270 рублей.

Поставить на победу «Спартака» можно за 11.00 (9% вероятности), а на ничью - за 6.40 (14%). Букмекеры Winline склоняются к высокой результативности в этом матче. Коэффициент на то, что в матче будет минимум 3 гола - 1.53. Если вы считаете, что команды не доберутся до этой отметки, можете поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.46.

На что ставить в матче «Наполи» - «Спартак»?

«Спартак» ждет очень непростой поединок. И, положа руку на сердце, вряд ли красно-белые смогут приятно удивить своих поклонников и привезти очки из Неаполя. Слишком хорош соперник. В атаке рвет и мечет Виктор Осимхен, в обороне традиционно для итальянских клубов тоже все в порядке. К тому же матч выездной, болельщики будут гнать вперед хозяев, так что итальянцы точно будут думать только о победе.

А еще у российского клуба кадровые проблемы. Алекс Крал перебрался в Англию, а Роман Зобнин травмирован, поэтому у Руя Витории совсем небольшой выбор в центре поля, по сути, это только Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс. Конечно, в последних матчах здорово смотрелся Руслан Литвинов, но при всем таланте молодого футболиста в то, что он сможет стать джокером в таком матче, верится с трудом.

Вероятно, в исполнении «Спартака» мы увидим нечто похожее на выездной матч с «Бенфикой» - оборонительный состав и расчет на редкие контратаки, однако «Наполи» наверняка реализует какие-то свои шансы. Коэффициент на чистую победу низковат, поэтому можно взять успех хозяев поля с форой (-1.5), БК Winline предлагает поставить на такой исход за 1.73. Пари принесёт прибыль в том случае, если «Наполи» победит с преимуществом минимум в 2 гола.

А что ещё интересного будет в Лиге Европы?

30 сентября в 22:00 мск «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Важный матч для команды Марко Николича: если удастся зацепить очки в этой встрече, то можно рассчитывать даже на выход из группы. Пока, кстати, москвичи опережают римлян в турнирной таблице. В первом туре «Локомотив» не без доли везения, но смог сыграть вничью с «Марселем» 1:1. А вот «Лацио» проиграл на выезде «Галатасараю» 0:1 после нелепой ошибки вратаря.

Winline считает римский клуб фаворитом. Поставить на победу «Лацио» можно за 1.37. А на то, что команда Николича не проиграет, принимают ставки с коэффициентом 3.32. Соперник силен, но наставник москвичей знает толк в оборонительном футболе. Диего Симеоне может подтвердить.

В 19:45 мск 30 сентября начнется встреча Лиги Европы «Реал Сосьедад» - «Монако». У монегасков совсем не задался старт в Лиге 1, даже после двух побед в последних турах они лишь на 8-м месте, отставая от «ПСЖ» уже на 13 очков. Поэтому Александру Головину и его партнерам очень нужны хорошие результаты в Лиге Европы. В первом туре получилась натужная, но все же победа над «Штурмом» 1:0.

Что до «Реала Сосьедад», то баски неплохо пользуются проблемами лидеров в Примере и сейчас идут на 2-й позиции. В Лиге Европы выездную ничью с «ПСВ» тоже можно занести в актив. А вообще команда не проигрывает уже полтора месяца, последнее поражение датировано 15 августа, тогда команда на выезде уступила «Барселоне» 2:4.

«Реал Сосьедад» играет дома и выдает неплохую серию без поражений, поэтому Winline видит фаворитом хозяев поля. На победу басков дают коэффициент 2.27. Поставить на Александра Головина и компанию можно за 3.10.

Наконец, в ещё одном матче 30 сентября «Селтик» примет «Байер». Начало в 22:00 мск. «Кельты» в первом туре Лиги Европы поучаствовали в настоящей перестрелке в матче против «Бетиса». Шотландский клуб к середине первого тайма вел 2:0, но позволил сопернику переломить ход игры и уступил 3:4.

А вот «Байер» в первом матче Лиги Европы победил дома «Ференцварош» 2:1. В Бундеслиге у «аспириновых» тоже все очень даже неплохо: второе место после шести туров в трёх очках от «Баварии». Пока у команды только одно поражение - от дортмундской «Боруссии» 3:4. А вот «Боруссию» из Менхенгладбаха «Байер» разгромил 4:0. Посмотрим, получит ли свой шанс Андрей Лунев, который пока не выходил на поле в официальных матчах.

Букмекеры Winline отдают предпочтение гостям, которые выглядят более солидно по составу. Поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.97, а на победу «Селтика» - за 3.65.