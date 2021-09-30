Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Тренер «Динамо» Шварц объяснил, как улучшить российский футбол

Елена Прошина
1 час назад

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, над чем необходимо работать в российском футболе, чтобы повысить его конкурентоспособность. Как заявил немец в эфире телеканала «Россия 24», в стране российским тренерам не хватает образования.

Тренер «Динамо» Шварц объяснил, как улучшить российский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шварц отметил, что в стране есть и хорошие тренеры, и возможность стать квалифицированным специалистом.

«Важно желание стать лучше. Для тренера принципиально важно, чтобы он постоянно хотел развиваться. Также нужно равняться на лучших и брать все лучшее, что есть в авангарде футбола», – сказал немецкий футболист.

Шварц пояснил, что сложно сравнивать футбольные системы Германии и России – для этого должны собраться «ответственные лица», которые смогут обсудить необходимые изменения. При этом он подчеркнул, что и в российском футболе есть «много хороших вещей».

Напомним, что после девяти туров московское «Динамо» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги с 19 очками. Всего в копилке команды шесть побед, одна ничья и два поражения. Лидером турнира с 23 очками является «Зенит» – у футболистов из Санкт-Петербурга семь побед, две ничьих и ноль поражений.

Футбол,Сандро Шварц,Динамо,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители