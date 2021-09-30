Тренер «Динамо» Шварц объяснил, как улучшить российский футбол

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, над чем необходимо работать в российском футболе, чтобы повысить его конкурентоспособность. Как заявил немец в эфире телеканала «Россия 24», в стране российским тренерам не хватает образования.

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Шварц отметил, что в стране есть и хорошие тренеры, и возможность стать квалифицированным специалистом.

«Важно желание стать лучше. Для тренера принципиально важно, чтобы он постоянно хотел развиваться. Также нужно равняться на лучших и брать все лучшее, что есть в авангарде футбола», – сказал немецкий футболист.

Шварц пояснил, что сложно сравнивать футбольные системы Германии и России – для этого должны собраться «ответственные лица», которые смогут обсудить необходимые изменения. При этом он подчеркнул, что и в российском футболе есть «много хороших вещей».