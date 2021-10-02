Черчесову задали вопрос, является ли его увольнение инициативой Путина

«Что я получил за успех на чемпионате мира – 2018? Мы спортсмены и успех у нас для каждого свой. Думаю, что эмоциональный успех у нас действительно был, а спортивный – у нас был один Кубок и его забрала Франция. Имели шанс выйти в полуфинал, но, увы, не получилось. Мы чемпионы мира по эмоциям были.