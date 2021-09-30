Болельщиков «Локомотива» отказались пускать на матч с «Лацио»

«По итогам предматчевого совещания, посвященного предстоящей игре Лиги Европы «Лацио» (Италия) – «Локомотив» (Россия), который пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе.