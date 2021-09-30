Спаллети пожаловался на арбитра после поражения от «Спартака»

«Команда привыкла выигрывать, поэтому игроки пришли в раздевалку с опущенными головами, но мы сыграли неплохо. Мы могли увеличить счет и выигрывать 2:0. Мы играли неплохо даже вдесятером. Один матч можно проиграть, но из него нужно извлечь урок. Эпизоды сделали разницу. Игроки играли самоотверженно. Руй получил заслуженную красную, но я бы хотел пересмотреть момент с фолом на Маноласе. Мне кажется, он тоже тянул на удаление» - цитирует Спаллетти Sky Sports Italy.