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Спаллети пожаловался на арбитра после поражения «Наполи» от «Спартака»

Свободная пресса
1 час назад

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от московского «Спартака» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы отметил неплохую игру своей команды и пожаловался на несправедливые решения главного арбитра встречи.

Спаллети пожаловался на арбитра после поражения от «Спартака»
Фото: TwitterTwitter

«Команда привыкла выигрывать, поэтому игроки пришли в раздевалку с опущенными головами, но мы сыграли неплохо. Мы могли увеличить счет и выигрывать 2:0. Мы играли неплохо даже вдесятером. Один матч можно проиграть, но из него нужно извлечь урок. Эпизоды сделали разницу. Игроки играли самоотверженно. Руй получил заслуженную красную, но я бы хотел пересмотреть момент с фолом на Маноласе. Мне кажется, он тоже тянул на удаление» - цитирует Спаллетти Sky Sports Italy.

Напомним, «Спартак» победил «Наполи» со счётом 3:2.

Футбол,Лучано Спаллетти,Спартак,
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