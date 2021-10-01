Пеле выписали из больницы на химиотерапию

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выписан из частной клиники Сан-Паулу после месячной госпитализации и хирургического вмешательства, сообщает ТАСС.

«Эдсон Арантис ди Насименту (настоящее имя Пеле) выписан из больницы утром 30 сентября 2021 года. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника, проведенной 4 сентября», — говорится в распространенном заявлении клиники.

Несмотря на выписку, король футбола не сможет вернуться в свой особняк в курортном городе Гуаружа на юго-восточном побережье страны, где живет с семьей, а будет вынужден задержаться в Сан-Паулу.