«Скандальное судейство». Как в Италии отреагировали на сенсационную победу «Спартака»

Считают, что быстрый гол плохо сказался на команде Спаллетти.

Фото: SPARTAK.COM SPARTAK.COM

После вчерашнего поражения лидера Серии А в итальянской прессе нет истерии: да, Лучано Спаллетти и его «Наполи» проиграли «Спартаку», но трагедии по этому поводу нет.

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«Рано или поздно «Наполи» придётся проиграть», – так сказал накануне тренер «Фиорентины». Не прошло и суток, как его предсказание сбылось: Спаллетти потерпел первое поражение в сезоне в Лиге Европы в матче со «Спартаком» и очень нервно покинул поле», – пишет Corriere dello Sport.

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«Наполи» сдувается», – гласит заголовок на одной из полос La Gazetta dello Sport. Издание поставило итальянской команде и Спаллетти за матч всего 5,5, «Спартаку» и Рую Витории – по семёрке.

«Посчитайте от 1 до 13 – «Наполи» уже впереди. Всего 13 секунд, которые разделяют стартовый свисток и мяч, залетевший в сетку ворот «Спартака». Вратарь Максименко споткнулся, и мяч в его руках превратился в кусок мыла. Всё кажется лёгким, и «Наполи» начинает немного витать в облаках – в итоге игра стала для лидеров лиги кошмаром. Команда серьёзно рискует поставить под угрозу свой европейский путь», – размышляет La Gazetta dello Sport.

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«Спаллетти потерпел первое поражение в сезоне: неожиданное, спорное, тяжёлое, потому что теперь гонка за выход из группы стала очень сложной. Игра превратилась в бой быков, сплошную ссору с множеством плохих фолов и явной нервозностью», – пишет Corriere della Serra.

Болельщики на форуме tifosidelnapoli слов не подбирали – больше всего досталось Мариу Рую, которого удалили на 38-й минуте, и судье.

Born_in_Naples: «Скандальное судейство, к сожалению. Руя выгнали с поля как дилетанта, и мы дорого за это заплатили. Надеемся, что поражение не отразится на чемпионате – в воскресенье нас ждёт очень сложный выездной матч».

GrandeJoe67: «Мы вышли на поле ещё более вялыми и апатичными, чем против «Кальяри». Гол, который команда сразу же забила, ещё больше привёл её к недооценке соперника. Очевидно, без монументальной глупости Руя мы бы увидели другую игру».

Succiniesta: «60% результата сделал судья. Русским сходило с рук слишком много провокаций и грязных выходок».

Oggimilaureo: «Лучше сосредоточиться на чемпионате».

Fatyboyslim: «Проигрыш из-за красной Руя и сенсационно ошибочных голов. Конечно, судейство тоже сыграло в этом роль».

Barna: «В этой игре мы столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами: судейством и хитростью русских».

Venegol: «Мариу Руй — крупнейшее стихийное бедствие, обрушившееся на Неаполь после землетрясения 1980-х годов».