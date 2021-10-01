Экс-футболиста сборной Испании заподозрили в отмывании денег

Бывший игрок сборной Испании по футболу Диего Коста проходит подозреваемым по делу об отмывании денег и организации азартных игр. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo .

По данным бразильской полиции, Коста финансировал преступную схему. В доме футболиста был проведен обыск. Клуб Косты (бразильский "Атлетико Минейро" - прим. ТАСС) предоставил игроку адвоката, сам 32-летний форвард не признает свою вину.

Коста представляет "Атлетико Минейро" с августа. В составе бразильского клуба нападающий провел пять матчей, в которых забил два мяча. Ранее форвард выступал за мадридский "Атлетико", став с ним чемпионом страны и обладателем Кубка Испании, дважды - победителем Лиги Европы и трижды - Суперкубка УЕФА. Также он играл за португальскую "Брагу", испанские "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и английский "Челси", с которым дважды стал чемпионом страны.