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СМИ: бывшего футболиста сборной Испании Диего Косту подозревают в отмывании денег

ТАСС
1 час назад

Бывший игрок сборной Испании по футболу Диего Коста проходит подозреваемым по делу об отмывании денег и организации азартных игр. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Экс-футболиста сборной Испании заподозрили в отмывании денег
Фото: ReutersReuters

По данным бразильской полиции, Коста финансировал преступную схему. В доме футболиста был проведен обыск. Клуб Косты (бразильский "Атлетико Минейро" - прим. ТАСС) предоставил игроку адвоката, сам 32-летний форвард не признает свою вину.

Коста представляет "Атлетико Минейро" с августа. В составе бразильского клуба нападающий провел пять матчей, в которых забил два мяча. Ранее форвард выступал за мадридский "Атлетико", став с ним чемпионом страны и обладателем Кубка Испании, дважды - победителем Лиги Европы и трижды - Суперкубка УЕФА. Также он играл за португальскую "Брагу", испанские "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и английский "Челси", с которым дважды стал чемпионом страны.

В составе сборной Испании Коста провел 24 матча и забил 10 мячей.

Футбол,УЕФА,ИТАР-ТАСС,
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