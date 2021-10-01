Украинский футболист Милевский высказался о режиме Лукашенко

Я осознанно это не комментирую. Уже много кто говорил мне на эту тему. Многие спрашивали. Я никому не даю комментарии. Это моя позиция. У меня живут родители в Беларуси, этим всё сказано. Поэтому здесь без комментариев, — сказал Милевский.