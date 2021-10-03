Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик". По информации источника, Шевченко хочет поработать в Британии, а шотландский клуб рассматривает 45-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором "Селтик" показывает неудовлетворительные результаты.

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Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020.