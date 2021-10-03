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Шевченко может возглавить "Селтик"

Rusfootballиещё 7
1 час назад

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик". По информации источника, Шевченко хочет поработать в Британии, а шотландский клуб рассматривает 45-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором "Селтик" показывает неудовлетворительные результаты.

Шевченко может возглавить "Селтик"
Фото: Getty imagesGetty images

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020.

"Селтик" занимает 6-е место в таблице чемпионата Шотландии, набрав в 7 матчах 10 очков. В групповом этапе Лиги Европы команда стартовала с двух поражений от "Бетиса" (3:4) и "Байера" (0:4).

Футбол,Андрей Шевченко,
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