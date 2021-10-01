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СМИ: Черчесов - в числе кандидатов на пост главного тренера "Балтики"

Rusfootball
6 минут назад

Обнародован полный список претендентов на пост главного тренера "Балтики". По информации источника, в список входят Роберт Евдокимов, Дмитрий Аленичев, Рашид Рахимов и Сергей Игнашевич. Также кандидатом на должность наставника "Балтики" является Станислав Черчесов. Вместе с тем вероятность его назначения на данный пост очень низкая. Фаворитами являются Евдокимов и Аленичев.

Черчесов оказался в числе кандидатов на пост главного тренера "Балтики"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в Москве начались переговоры с кандидатами. При этом руководство "Балтики" уже расторгло контракт с предыдущим наставником команды Евгением Калешиным и его штабом.

"Балтика" по итогам 14 туров текущего розыгрыша ФНЛ пребывает на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Футбол,Роберт Евдокимов,Сергей Игнашевич,Рашид Рахимов,Дмитрий Аленичев,Станислав Черчесов,
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