Черчесов высказал мнение о лимите на легионеров в РПЛ

"По поводу лимита на легионеров я высказывал свое мнение еще пять-шесть лет назад. Оно не изменилось. Лимит нужен. Тогда говорил о лимите по схеме 10+15, если достаточно, то можно на одну меньше, и посмотреть, как он работает", — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.