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Черчесов ответил про роль Путина в его увольнении

Ювелина Бернст
17 минут назад

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире YouTube-канала Kanał Sportowy рассказал о своих мыслях по поводу версии, что его увольнение является инициативой главы государства Владимира Путина.

Черчесов ответил про роль Путина в его увольнении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Увольнение - это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим. Нет?» — ответил он на соответствующий вопрос.

Черчесов также рассказал о Чемпионате мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала. За такой результат, по словам тренера, он не получил «ни машин, ни квартир, ни дач», но получил «несколько орденов, грамоты и все такое прочее», а также «эмоциональный успех».

Во время этого чемпионата Путин звонил ему несколько раз, а также был на финале турнира и пригласил туда Черчесова, добавил тренер.

Черчесова отправили в отставку в июне 2021 года после Евро-2020, на котором сборная России заняла последнее место по итогам группового этапа. Он возглавлял сборную с 2016 года. Годовая зарплата Черчесова составляла 2,5 млн, благодаря чему он вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

Футбол,Станислав Черчесов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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