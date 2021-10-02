Черчесов ответил про роль Путина в его увольнении

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире YouTube-канала Kanał Sportowy рассказал о своих мыслях по поводу версии, что его увольнение является инициативой главы государства Владимира Путина.

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«Увольнение - это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим. Нет?» — ответил он на соответствующий вопрос.

Черчесов также рассказал о Чемпионате мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала. За такой результат, по словам тренера, он не получил «ни машин, ни квартир, ни дач», но получил «несколько орденов, грамоты и все такое прочее», а также «эмоциональный успех».

Во время этого чемпионата Путин звонил ему несколько раз, а также был на финале турнира и пригласил туда Черчесова, добавил тренер.