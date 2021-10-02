Черчесов ответил про роль Путина в его увольнении

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире YouTube-канала Kanał Sportowy рассказал о своих мыслях по поводу версии, что его увольнение является инициативой главы государства Владимира Путина.
«Увольнение - это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим. Нет?» — ответил он на соответствующий вопрос.
Черчесов также рассказал о Чемпионате мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала. За такой результат, по словам тренера, он не получил «ни машин, ни квартир, ни дач», но получил «несколько орденов, грамоты и все такое прочее», а также «эмоциональный успех».
Во время этого чемпионата Путин звонил ему несколько раз, а также был на финале турнира и пригласил туда Черчесова, добавил тренер.
Черчесова отправили в отставку в июне 2021 года после Евро-2020, на котором сборная России заняла последнее место по итогам группового этапа. Он возглавлял сборную с 2016 года. Годовая зарплата Черчесова составляла 2,5 млн, благодаря чему он вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.