Футболист сборной России пропустит матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов не сыграет за сборную России по футболу в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Отмечается, что 32-летний футболист получил травму в расположении клуба, из-за чего не сыграл в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:0).

В текущем сезоне Ионов провел за "Краснодар" восемь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В составе национальной команды на счету игрока 37 матчей, четыре мяча и три голевые передачи.