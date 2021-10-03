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Футболист "Краснодара" Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы

ТАССиещё 11
24 минуты назад

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов не сыграет за сборную России по футболу в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболист сборной России пропустит матчи отбора ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что 32-летний футболист получил травму в расположении клуба, из-за чего не сыграл в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:0).

В текущем сезоне Ионов провел за "Краснодар" восемь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В составе национальной команды на счету игрока 37 матчей, четыре мяча и три голевые передачи.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. После шести сыгранных матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).

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