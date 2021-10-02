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Пеллегрини продлил контракт с «Ромой»

Евро-футбол.Руиещё 2
1 час назад

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини принял решение остаться в стане «волков». Переговоры по новому контракту завершились успешно, и 25-летний воспитанник академии «Ромы» будет играть на «Стадио Олимпико» до лета 2026 года. Его прошлый контракт был рассчитан до конца текущего сезона, к тому же многие клубы Премьер-лиги следили за развитием ситуации.

Пеллегрини продлил контракт с «Ромой»
Фото:  официальный твиттер клуба "Рома" официальный твиттер клуба "Рома"

Официальный сайт клуба сообщает, что контракт подписан на улучшенных для игрока условиях, а также отсутствует клаузула, которая составляла 30 млн евро.

Предполагается, что зарплата Пеллегрини составит 4 млн евро в год без учета бонусов. Больше получает только Тэмми Абрахам.

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