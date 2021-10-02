Пеллегрини продлил контракт с «Ромой»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини принял решение остаться в стане «волков». Переговоры по новому контракту завершились успешно, и 25-летний воспитанник академии «Ромы» будет играть на «Стадио Олимпико» до лета 2026 года. Его прошлый контракт был рассчитан до конца текущего сезона, к тому же многие клубы Премьер-лиги следили за развитием ситуации.