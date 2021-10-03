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"Барселона" потерпела поражение от "Атлетико"

Газета.Ru
3 октября 2021

Мадридский "Атлетико" в матче восьмого тура чемпионата Испании одержал победу над "Барселоной" со счетом 2:0. Счет в матче открыл полузащитник Томас Лемар, а бывший нападающий каталонского клуба Луис Суарес удвоил преимущество. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Барселона" потерпела поражение от "Атлетико"
Фото: ReutersReuters

После семи сыгранных матчей "Барселона занимает девятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 12 очков. "Атлетико" располагается на втором месте, набрав 17 баллов. 24 октября в матче чемпионата Испании "Атлетико примет "Реал Сосьедад".

18 октября команда Диего Симеоне встретится с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. "Барселона" 24 октября сыграет с мадридским "Реалом", а 20 октября примет киевское "Динамо" в рамках Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. восьмой тур"Атлетико" — "Барселона" — 2:0Голы: 1:0 — Томас Лемар, 23; 2:0 — Луис Суарес, 44.

Ранее лиссабонская "Бенфика" обыграла на своем поле каталонскую "Барселону" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол,Луис Суарес,Динамо,Реал,Газета.Ru,
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