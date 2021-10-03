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"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне

ТАССиещё 5
2 часа назад

Мюнхенская "Бавария" на своем поле проиграла "Айнтрахту" из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Забитыми мячами у победителей отметились Мартин Хинтереггер (32-я минута) и Филип Костич (83). У проигравших отличился Леон Горецка (29).

"Бавария" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне и впервые уступила в официальном матче под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером "Лейпцига" и "Хоффенхайма". Нагельсман сменил Ханса-Дитера Флика, который стал главным тренером сборной Германии.

После семи туров "Бавария" набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 8 очками располагается на 13-й строчке. В следующем матче "Бавария" 17 октября на выезде сыграет с "Байером", а "Айнтрахт" днем раньше примет "Герту".

Футбол,Филип Костич,Мартин Хинтереггер,
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