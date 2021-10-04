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Матч украинской лиги закончился массовой дракой

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Футболисты хмельницкого "Подполья" и донецкого "Олимпика" устроили массовую драку после матча 11-го тура первой лиги чемпионата Украины.

Матч украинской лиги закончился массовой дракой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потасовка началась на 96-й минуте матча, когда арбитр дал финальный свисток. Голкипер "Подполья" остался недовольным тем фактом, что судья отменил два взятия ворот его клуба и добавил пять минут ко второму тайму. Из-за этого разгорелся скандальный инцидент, который не смогли урегулировать даже в подтрибунном помещении, где игроки продолжили выяснение отношений.

После 11 матчей "Подполье" занимает десятое место в первой украинской лиге, имея в активе 13 очков. "Олимпик" сыграл десять матчей и располагается на седьмой строчке, набрав 14 баллов. Возглавляет чемпионат "Металлист", который добыл 31 очко.

Замыкает турнирную таблицу "Ужгород", который за 11 матчей набрал лишь пять баллов. Ранее футболисты тираспольского "Шерифа" и оргеевского "Милсами" устроили массовую потасовку во время матча чемпионата Молдавии.

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