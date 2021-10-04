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Николич покинул пост тренера «Локомотива»

Елена Прошина
1 час назад

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич решил покинуть клуб по собственному желанию. Как сообщает «Матч ТВ», серб может продолжить карьеру в итальянской «Специи».

Николич покинул пост тренера «Локомотива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последних трех турах чемпионата России «Локо» сыграл вничью с Уралом и Химками, а в воскресенье, 3 октября, команда уступила «Ростову» (1:2). После этого в СМИ появилась информация о возможной отставке Николича.

В ФК «Специя» из одноименного итальянского города сейчас недовольны работой действующего тренера Тьягу Мотты и рассматривают варианты его отставки.

Напомним, что Марко Николич занял должность главного тренера московского «Локомотива» 14 мая 2020 года, сменив на посту Юрия Семина. Несмотря на начальные успехи Николича, многие фанаты выступили против такой замены в тренерском штабе, причем даже сербский специалист называл Семина «легендой “Локомотива”».

Под руководством Николича «железнодорожники» занимали второе место по итогам сезона-2019/20 и третье в сезоне-2020/21, а также выиграли Кубок России.

Футбол,Марко Николич,Юрий Семин,Локомотив,
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