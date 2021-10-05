Что известно о новом главе РПЛ Хачатурянце

Главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца назначили исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Такое решение было принято после ухода с поста главы лиги Сергея Прядкина.

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Хачатурянца утвердили в новой должности по итогам голосования, проведенного на заседании клубов лиги. «Чемпионат» писал, что ранее 12 из 16 клубов РПЛ выступили против того, чтобы Прядкин оставался на посту президента: клубы были якобы недовольны работой лиги во время пандемии.

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Новые выборы главы РПЛ состоятся 22 октября, почетный президент РФС Вячеслав Колосков прогнозирует, что на них временный статус Хачатурянца изменится на постоянный.

Блог «Россия-2021» на Sports.ru рассказал о главных моментах биографии нового и.о. главы РПЛ.

Кем работал

Хачатурянцу 53 года, он родился в Кисловодске, окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина. Он работал в «Газэкспорте», занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития и ФСБ. В ФСБ он возглавлял управление федеральной целевой программы «Госграница» - для обустройства границы понадобился его опыт работы в министерстве «в сочетании с хорошей экспертизой в области финансов».

После завершения проекта Хачатурянц получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В 2008-2020 годах он был гендиректором «Сбербанк Капитал» – взыскивающей активы должников и инвестирующей их компании.

Как пришел в футбол

В интервью «Ведомостям» Хачатурянц рассказывал, что с девяти лет занимался горными лыжами и футболом, играл за футбольную сборную города.

После завершения проекта «Госграница» Хачатурянца пригласили заняться развитием инфраструктуры «Динамо» в регионах. С 2018-го он присутствовал в судейском комитете РФС, а в 2019 году стал его главой.

В программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна Хачатурянц рассказывал, что пришел в судейский комитет ради важной миссии - «навести порядок в самом важном элементе – судействе – и сделать его честным, чистым».

«У меня было воспоминание из юности, когда нас хоронили судьи. Иногда от обиды - а ты же ребенок, на несправедливость очень эмоционально реагируешь - хотелось плакать», - отмечал он.

В интервью «Чемпионату» в июне 2021-го Хачатурянц подчеркивал, что «футбол он точно не из космоса наблюдал».

«Меня то персиками на рынок отправляют торговать, то обсуждают мою национальность. Это нормальная история, есть люди, которые могут себе это позволить», - говорил он, подчеркивая, что со стороны журналистов хотел бы получать профессиональную критику.