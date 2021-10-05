У Федуна появились проблемы со здоровьем

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун покинул Россию и, в настоящий момент, находится в Германии. Там бизнесмен проходит курс лечения из-за серьёзных проблем со здоровьем. Данную информацию подтвердили в пресс-службе «красно-белых».

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Ранее в СМИ появилась информация, что у Федуна наблюдаются серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, и кардиологи запретили ему посещать матчи «Спартака» во избежания дальнейшего ухудшения самочувствия.