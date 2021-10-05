Карпин отреагировал на уход главы РПЛ

По мнению специалиста, главе организации давно пора было подать в отставку. Он также напомнил о матче «Ростова» с «Сочи», в котором ростовчане проиграли со счетом 0:10. В той игре подопечные Карпина были вынуждены играть молодежным составом, так как основной ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде. Тогда глава РПЛ отказался переносить встречу.