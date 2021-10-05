Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду устроили дуэль взглядов.

Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото и видео, сделанные во время посещения матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» в Манчестере.

Боец опубликовал несколько снимков в обнимку с одной из главных звезд мирового футбола – португальским нападающим Криштиану Роналду, недавно перешедшим в «МЮ».

Кроме того, Нурмагомедов выложил видео, в котором они с Криштиану в шутку проводят дуэль взглядов – ритуал, который предшествует бойцовским поединкам.

На записи Нурмагомедов и Роналду пристально смотрят друг другу в глаза, потом оба смеются и обнимаются.

«Он самый лучший, продолжай в том же духе, чемпион, ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», - подписал российский спортсмен снимки с Роналду.