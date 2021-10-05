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УЕФА обозначил Крым как часть Украины

Елена Прошина
34 минуты назад

УЕФА во время презентации бренда чемпионата Европы по футболу 2024 года показал Крым как часть Украины, пишет «Спорт-Экспресс».

УЕФА обозначил Крым как часть Украины
Фото: UEFAUEFA

В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.

Евро-2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Финальная жеребьевка состоится в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА не разрешил футбольным клубам Крыма участвовать в европейских соревнованиях, также остается запрет на участие в российском чемпионате, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Витоху.

Футбол,УЕФА,РИА Новости,
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