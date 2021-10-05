УЕФА обозначил Крым как часть Украины

УЕФА во время презентации бренда чемпионата Европы по футболу 2024 года показал Крым как часть Украины, пишет «Спорт-Экспресс».
В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.
Евро-2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Финальная жеребьевка состоится в декабре 2023 года.
Ранее сообщалось, что УЕФА не разрешил футбольным клубам Крыма участвовать в европейских соревнованиях, также остается запрет на участие в российском чемпионате, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Витоху.