УЕФА обозначил Крым как часть Украины

УЕФА во время презентации бренда чемпионата Европы по футболу 2024 года показал Крым как часть Украины, пишет «Спорт-Экспресс».

Фото: UEFA UEFA

В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.

Евро-2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Финальная жеребьевка состоится в декабре 2023 года.