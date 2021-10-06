Сборная России выиграла матч, на который даже не приехала

Международная федерация американского футбола приняла абсурдное решение. В итоге даже победители остались недовольны.

Фото: LARS BARON/GETTY IMAGES LARS BARON/GETTY IMAGES

Удивительный случай произошёл в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по американскому футболу. 2 октября в Праге должен был состояться матч между сборными Чехии и России. Но игра не состоялась, так как российским игрокам вовремя не дали визы. Международная федерация американского футбола приняла абсурдное решение – определить победителя, хотя одна из команд даже на игру не явилась!

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Федерация американского футбола Чехии обещала оказать своим российским коллегам визовую поддержку, но что-то пошло не так. Российская команда не получила визы, а чехи объяснили, что случился форс-мажор – из-за сокращения штата посольства сотрудники просто не успели обработать заявку. В общем, очевидным вариантом стал бы перенос игры на более позднюю дату, но в Международной федерации решили этого не делать.

Победитель матча был определён с помощью монетки! Да, самой обыкновенной монетки. Она и определила, что сборная России победила в игре, на которую вообще не явилась – оказывается, и так можно!

В истории вида спорта, который в Европе ещё далёк от популярности, это, кажется, первый подобный случай. Да и вообще в командных видах спорта давным-давно не было ситуации, которую пришлось бы разрешать с помощью жребия.

Самый известный случай, который тут же вспоминается – полуфинал чемпионата Европы по футболу (не американскому) 1968 года. Тогда сборные Италии и СССР ни в основное, ни в дополнительное время победителя не выявили, не сумев открыть счёт, послематчевых пенальти ещё не было, и победитель тоже определялся с помощью монетки. Которая легла так, как выбрал капитан итальянцев Джачинто Факкетти, а не наш Альберт Шестернёв.

В других видах спорта тоже было подобное. В шахматном цикле претендентов, который в 1984 году выиграл Гарри Каспаров, добившийся права сыграть с Анатолием Карповым, великому Василию Смыслову тоже помогла монетка. В четвертьфинальном матче с немцем Робертом Хюбнером опытнейший советский гроссмейстер постоянно вёл в счёте, но Хюбнер также постоянно догонял. В итоге матч завершился вничью 7:7, а победителем в результате жребия стал Смыслов. Он потом и играл в финале претендентского цикла, но ничего не смог сделать с молодым гением Каспаровым.

А что же сборная России по американскому футболу? Довольна исходом? Как бы не так.

«Мы абсолютно демотивированы действиями Международной федерации. Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой», – заявил президент Федерации американского футбола России Артемий Роговой порталу First and Goal.