Проблемы у России и жажда реванша у Испании: Какими будут матчи сборных

А Франция попробует вернуться на победный путь. Если Бельгия позволит.

Фото: ТАСС ТАСС

8 октября состоится матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Словакией. На выезде наша сборная проиграла, получится ли победить дома? Сделайте ставку на матч совершенно бесплатно, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

Видео дня

Россия - Словакия: где смотреть трансляцию и на что ставить

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Словакия пройдет 8 октября в Казани, начало — в 21:45 мск. Прямую видеотрансляцию бесплатно можно будет посмотреть на канале «Россия 1».

Главный вопрос для Валерия Карпина сейчас: кто будет забивать и вообще созидать? У сборной явные проблемы в атакующей линии. Артем Дзюба отказался сыграть за сборную в октябре, Александр Головин травмирован, а Алексей Миранчук закис на лавке в Италии. Есть Федор Смолов, но и он после яркого начала сезона ушел в тень. Стабилен разве что Гамид Агаларов, но вряд ли Карпин рискнет и поставит дебютанта сборной на такой матч.

Тем более, что побеждать нужно. Хотя бы для того, чтобы отцепить конкурента в борьбе за 2 место в группе и стыковые матчи. Не говоря о том, что победы нужны для того, чтобы не потерять шансы в октябре на прямую путевку. В одной игре с Хорватией может быть что угодно.

Соперник нашей команде по зубам, но тревожит кадровая ситуация. И, тем не менее, букмекерская компания Winline считает россиян явными фаворитами. Ставки на победу команды Карпина принимаются с коэффициентом 1.84, это 53% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1840 рублей.

Словакия точно не побежит вперёд, ничья на выезде эту команду устроит. Так что ждём активных действий от нашей сборной. Вот только есть сомнения в атакующем потенциале команды Карпина: слишком много потерь в группе атаки. Поэтому можно рассмотреть ставку на ТМ 2.5 гола за 1.60. Пари сыграет, если на двоих команды забьют меньше 3 голов.

Судя по всему, это будет унылый поединок в холодную погоду, где все может решить один гол. Будем надеяться, его забьет Россия, уровень наших футболистов это точно позволяет. И тогда погоня за Хорватией продолжится! Поддержите нашу сборную ставкой на Winline!

В Лиге наций супер противостояния

Как ни прискорбно, но матч России со Словакией будет интересовать лишь малую часть футбольного мира. А вот полуфиналы Лиги наций - другое дело! 6 октября в 21:45 мск начнется матч Италии и Испании. У испанцев наверняка еще не зажила рана с полуфинала Евро-2020. И вновь полуфинал, и вновь Италия. Какое-то дежавю. Конечно, команда Луиса Энрике жаждет реванша, да и итальянцы после победы на Евро стали немного вальяжными. Но не менее грозными. И неудивительно, что Winline считает Италию фаворитом. Поставить на победу команды Роберто Манчини можно за 2.25. А на Испанию принимают ставки с коэффициентом 3.50.

Во втором полуфинале 7 сентября сыграют Бельгия и Франция. Трехцветные после Евро-2020 совсем приуныли, но это от отсутствия достойных соперников. Бельгия - совсем другое дело, поэтому здесь команда Дешама будет играть на максимальных оборотах. Вот только позволит ли соперник? Бельгийцы полны решимости выиграть хоть что-то, ведь время золотого поколения уходит, а трофеев так и нет. Лига наций - хоть какая-то победа. Букмекеры Winline отдают предпочтение Франции, но совсем небольшое. На успех подопечных Дешама можно поставить с коэффициентом 2.43, а на Бельгию предлагают зарядить за 3.10.