Четыре россиянина попали в рейтинг лучших футболистов мира

Журнал World Soccer опубликовал список из 500 действующих футболистов, которых считает лучшими игроками в мире. В рейтинге оказались 4 россиянина.

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Дзюба провёл 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Антон Заболотный за 8 игр в российском первенстве дважды поразил ворота соперников, а Александр Соболев за 9 матчей 2 раза внёс мяч в сетку ворот соперника.