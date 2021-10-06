Украинца раскритиковали за фото с Хабибом

Защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. У подписчиков игрока снимки вызвали неоднозначную реакцию.
Футболист сделал фотографии на матче чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», подписав их: «Все еще номер один в Абсолютном бойцовском чемпионате, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой».
В комментариях сразу разразился спор между подписчиками, многие из которых начали осуждать Зинченко: «Когда фотка с Кадыровым?», «На этих фото есть один лишний элемент из России», «Александр, какого черта?», «Кроме него не с кем было на матч сходить?», «Как публичная личность, я считаю, Зине не следует фоткаться с крымнашами типо Басты и другими российскими знаменитостями».
Однако нашлись и те, кто поддержал футболиста: «Вы сравниваете Хабиба и Кадырова. Эти люди совсем разные, если вы не знали, то он начинал профессиональную карьеру в Полтаве и родственники его живут там. Он никогда не был против Украины. Вам лишь бы написать, что все люди из России плохие. Думаете нет людей из Украины которые за деньги перешли в так называемые «войска ЛНР и ДНР?», «Нурмагомедов и Зинченко не виноваты в том, что между Украиной и Россией война», «Хабиб — мировой чемпион и неважно из России он или Украины, спорт вне политики».