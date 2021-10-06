Украинца раскритиковали за фото с Хабибом

В комментариях сразу разразился спор между подписчиками, многие из которых начали осуждать Зинченко: «Когда фотка с Кадыровым?», «На этих фото есть один лишний элемент из России», «Александр, какого черта?», «Кроме него не с кем было на матч сходить?», «Как публичная личность, я считаю, Зине не следует фоткаться с крымнашами типо Басты и другими российскими знаменитостями».

Однако нашлись и те, кто поддержал футболиста: «Вы сравниваете Хабиба и Кадырова. Эти люди совсем разные, если вы не знали, то он начинал профессиональную карьеру в Полтаве и родственники его живут там. Он никогда не был против Украины. Вам лишь бы написать, что все люди из России плохие. Думаете нет людей из Украины которые за деньги перешли в так называемые «войска ЛНР и ДНР?», «Нурмагомедов и Зинченко не виноваты в том, что между Украиной и Россией война», «Хабиб — мировой чемпион и неважно из России он или Украины, спорт вне политики».