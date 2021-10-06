Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
Пробки 4 балла
USD 72.57EUR 83.93BRENT 81.18
Войти в почту

Украинского футболиста раскритиковали за фото с Хабибом Нурмагомедовым

Елена Прошина
1 час назад

Защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. У подписчиков игрока снимки вызвали неоднозначную реакцию.

Украинца раскритиковали за фото с Хабибом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист сделал фотографии на матче чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», подписав их: «Все еще номер один в Абсолютном бойцовском чемпионате, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой».

Украинская легкоатлетка Магучих прокомментировала травлю после фото с Ласицкене

В комментариях сразу разразился спор между подписчиками, многие из которых начали осуждать Зинченко: «Когда фотка с Кадыровым?», «На этих фото есть один лишний элемент из России», «Александр, какого черта?», «Кроме него не с кем было на матч сходить?», «Как публичная личность, я считаю, Зине не следует фоткаться с крымнашами типо Басты и другими российскими знаменитостями».

Однако нашлись и те, кто поддержал футболиста: «Вы сравниваете Хабиба и Кадырова. Эти люди совсем разные, если вы не знали, то он начинал профессиональную карьеру в Полтаве и родственники его живут там. Он никогда не был против Украины. Вам лишь бы написать, что все люди из России плохие. Думаете нет людей из Украины которые за деньги перешли в так называемые «войска ЛНР и ДНР?», «Нурмагомедов и Зинченко не виноваты в том, что между Украиной и Россией война», «Хабиб — мировой чемпион и неважно из России он или Украины, спорт вне политики».

Футбол,MMA,Александр Зинченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители