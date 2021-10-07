Сборная Италии проиграла впервые за три года

Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций. Это поражение стало первым для итальянцев с десятого сентября 2018 года. Тогда "скуадрa адзуррa" уступила Португалии на групповой стадии Лиги наций. На этом отрезке команда Роберто Манчини провела 37 матчей, одержав 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах.

Фото: Reuters Reuters

В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини. Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым. На 42 минуте он удалил капитана сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Лига наций. 1/2 финалаИталия — Испания — 1:2Голы: 0:1 — Торрес, 17; 0:2 — Торрес, 45; 1:2 — Пеллегрини, 83.