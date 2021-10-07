Кто станет главным тренером «Локомотива»

Главным тренером московского «Локомотива» может стать бывший наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. Об этом сообщает портал todofichajes.
По информации источника, швейцарец является кандидатурой менеджера «Локо» Ральфа Рангника. Отмечается, что переговоры между руководством клуба и Фавром стремительно продвигаются.
Напомним, что 5 октября серб Марко Николич ушел в отставку с поста главного тренера «Локомотива». По словам агента тренера Деяна Йоксимовича, наставник покинул клуб не по собственному желанию, как сообщалось ранее, а согласно решению руководства клуба.
Согласно контракту, который Николич продлил с «Локомотивом» в мае 2021-го года на три года, ему выплатят неустойку в размере 3 млн евро.
Стоит отметить, что под руководством сербского тренера в последних матчах РПЛ и Лиги Европы команда потерпела поражение и трижды сыграла вничью, а накануне уступила «Ростову» под наставничеством легендарного тренера «железнодорожников» Юрия Семина со счетом 1:2. Его Николич сменил на посту наставника «Локо» в 2020 году.