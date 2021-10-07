Кто станет главным тренером «Локомотива»

Главным тренером московского «Локомотива» может стать бывший наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. Об этом сообщает портал todofichajes.

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По информации источника, швейцарец является кандидатурой менеджера «Локо» Ральфа Рангника. Отмечается, что переговоры между руководством клуба и Фавром стремительно продвигаются.

Напомним, что 5 октября серб Марко Николич ушел в отставку с поста главного тренера «Локомотива». По словам агента тренера Деяна Йоксимовича, наставник покинул клуб не по собственному желанию, как сообщалось ранее, а согласно решению руководства клуба.

Согласно контракту, который Николич продлил с «Локомотивом» в мае 2021-го года на три года, ему выплатят неустойку в размере 3 млн евро.