«Это что, шутка такая»?: судейство Карасева возмутило болельщиков

«Это что, шутка такая?», - написал один из пользователей.



«Этот судья был несправедлив к Бонуччи. Я знаю этого лысого мужчину из России. < > Лицо со слезами радости», - написал другой.



«Остановите этот грабеж прямо сейчас и позвольте честной игре восторжествовать», - призвал третий.



«Где вы находите таких судей? Ужасный», - написал еще один фанат.