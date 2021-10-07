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«Это что, шутка такая»?: судейство Карасева возмутило болельщиков

Елена Прошина
1 час назад

Пользователи соцсетей подвергли критике судейство Сергей Карасева на матче в полуфинале Лиги наций между сборными Испании и Италии. Свои комментарии болельщики оставляли в Twitter.

«Это что, шутка такая»?: судейство Карасева возмутило болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карасев на 42-й минуте матча показал вторую желтую карточку защитнику Леонардо Бонуччи, которому пришлось оставить игру. Болельщики о стались недовольны судейством российского арбитра.

«Это что, шутка такая?», - написал один из пользователей.

«Этот судья был несправедлив к Бонуччи. Я знаю этого лысого мужчину из России. < > Лицо со слезами радости», - написал другой.

«Остановите этот грабеж прямо сейчас и позвольте честной игре восторжествовать», - призвал третий.

«Где вы находите таких судей? Ужасный», - написал еще один фанат.

Болельщики также назвали судейство матча отвратительным, предположили, что Испания купила рефери и назвали арбитра идиотом.

Вместе с тем другие болельщики посчитали вторую желтую карточку заслуженной.

Матч полуфинала группы А Лиги наций УЕФА завершился со счетом 2:1 в пользу команды Испании.

Футбол,Леонардо Бонуччи,
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