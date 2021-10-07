Глушаков впервые показал лицо 7-месячной дочери

«Сегодня младшей доченьке 7 месяцев. Знакомьтесь, Мила Денисовна. Вернулся из сборной раньше срока. Хотел быть с командой, помогать, чем смогу, но в жизни случается всякое — взлёты, падения, травмы, неудачи. В такие моменты чувствуешь теплоту и поддержку любимых, самых близких людей, понимаешь, что это — самое главное. Футбол — это жизнь. Семья — это счастье. Будем работать дальше и становиться только сильнее», — написал Глушаков в своём «инстаграме».