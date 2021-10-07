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«В футбол мы играем плохо»: Губерниев о шансах сборной России на ЧМ-2022

Елена Прошина
2 часа назад

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящих игр сборной России на отборочных матчах к Чемпионату мира по футболу-2022 против команд Словакии и Словении. Как он заявил в разговоре с NEWS.ru, большое количество травм среди российских спортсменов не должно стать проблемой для команды тренера Валерия Карпина, однако футболистам придется выложиться на полную.

«В футбол мы играем плохо»: Губерниев о шансах сборной России на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы не наберём по три очка в каждом из предстоящих матчей, то любой другой исход будет для нас чреват. Нам нужно отбираться на чемпионат мира и сделать мы это сможем, если в оставшихся играх будем побеждать», — заявил Губерниев.

Кроме того спортивный журналист подчеркнул, что у россиян в футболе «всегда много обстоятельств».

«Мы ещё в футбол плохо играем. Об этом тоже не следует забывать. У нас средние футболисты, но из этих средних футболистов, как выясняется, можно слепить неплохую команду. Валерий Георгиевич способен это сделать. Каждый солдат должен знать свой манёвр! Я верю в Карпина, я верю в сборную», – заявил Губерниев.

Напомним, что сборная России сыграет со Словакией 8 октября в Казани, а 11 октября – с командой Словении в Мариборе.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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