«В футбол мы играем плохо»: Губерниев о шансах сборной России на ЧМ-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящих игр сборной России на отборочных матчах к Чемпионату мира по футболу-2022 против команд Словакии и Словении. Как он заявил в разговоре с NEWS.ru, большое количество травм среди российских спортсменов не должно стать проблемой для команды тренера Валерия Карпина, однако футболистам придется выложиться на полную.
«Если мы не наберём по три очка в каждом из предстоящих матчей, то любой другой исход будет для нас чреват. Нам нужно отбираться на чемпионат мира и сделать мы это сможем, если в оставшихся играх будем побеждать», — заявил Губерниев.
Кроме того спортивный журналист подчеркнул, что у россиян в футболе «всегда много обстоятельств».
«Мы ещё в футбол плохо играем. Об этом тоже не следует забывать. У нас средние футболисты, но из этих средних футболистов, как выясняется, можно слепить неплохую команду. Валерий Георгиевич способен это сделать. Каждый солдат должен знать свой манёвр! Я верю в Карпина, я верю в сборную», – заявил Губерниев.
Напомним, что сборная России сыграет со Словакией 8 октября в Казани, а 11 октября – с командой Словении в Мариборе.