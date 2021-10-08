«Умер на руках у невесты…» Нелепая гибель звезды сборной Словакии

Последний матч в жизни Дубовски провёл в Москве против России.

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У сборной России так себе статистика в матчах со Словакией: 3 победы, 3 ничьих, 4 поражения. А первым из словаков её сильно огорчил Петер Дубовски. 8 марта 1995 года в Кошице длинноволосый парень с десятым номером на спине дважды улизнул от жесткача Горлуковича и упаковал пару мячей в ворота Черчесова – по одному ногой и головой. Гости в ответ забили только раз, стараниями Карпина, и уступили – 1:2.

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Дубовски тогда был реально крут. Соотечественники придумывали ему патетические прозвища (Божественный Петер, Словацкая стрела, Золотая десятка...), а он старался им соответствовать. Петер мощно стартовал в футболе и трагически финишировал в 28 лет. Яркую карьеру сломала нелепая случайность. И если бы только карьеру

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В объединённой Чехословакии более футбольной всегда считалась Чехия. Словакия была беднее во всех отношениях, в том числе в спортивном. Поэтому к своей новой звёздочке в Братиславе относились трепетно и восторженно. Дубовски с юных лет забивал не просто много – аномально много. При том, что классическим центрфорвардом, игроком штрафной площади никогда не был.

К 21 году Петер успел:

настрелять 51 гол в 59 матчах за «Слован»;

дважды стать лучшим бомбардиром Чехословакии;

выиграть чемпионат ЧССР;

взять титул игрока года в Словакии.

Было понятно: дома такой красавец не засидится. Распад ЧССР ускорил трансфер. 1 января 1993 года Чехия и Словакия оформили «бархатный развод», а спустя полгода Дубовски уехал в Испанию.

«Реал» наблюдал за ним почти два года – с тех пор, как 19-летний братиславский пацан имел наглость забить харизматичному Пако Буйо в Кубке УЕФА. Летом 1993-го мадридский гранд пришёл за Дубовски. Перед предложением испанцев – 4,3 млн в пересчёте на современные деньги – «Слован» не устоял. Молодой словак стал самым дорогим приобретением «Реала» в то «окно». Для сравнения: Иван «Грозный» Саморано годом ранее был куплен у «Севильи» почти на миллион дешевле. Журнал Don Balon, приветствуя новичка, обыграл его фамилию в заголовке на обложке в духе того времени: DuGOLsky.

Только на практике с голами не сложилось. На естественные для выходца из бывшего соцлагеря трудности адаптации наслоились груз ожиданий и высочайшая – а какой ещё она может быть в лучшем клубе мира XX века? – конкуренция. Составчик у Мадрида был что надо – и «дедушки» не то чтобы старые, и молодняк – уже не зелёный. На места в атаке кроме матёрых Бутрагеньо с Саморано претендовали местные дарования – Альфонсо, Дани. Тренер Флоро терпеливо выделял Дубовски игровое время, но у того как-то сразу не пошло. Свой первый гол в сезоне («Лугано» в Кубке кубков) Дубо забил в сентябре, а второй и последний — через шесть с половиной месяцев. Уже после замены Флоро на Висенте дель Боске. «Реал» закончил чемпионат на унизительно низком для себя четвёртом месте, в 11 очках от «Барселоны» и «Депортиво». Старину дель Боске снова задвинули на вторые роли, а Хорхе Вальдано словацкого легионера в своих схемах не видел.

«Золотой» сезон столичного клуба Дубовски практически безвылазно просидел на лавке (9 матчей, 1 гол во всех турнирах). В этот-то самый тяжёлый период Петер и оторвался на сборной России в Кошице. Правда, на клубного тренера его дубль не произвёл особого впечатления. До конца чемпионата Вальдано выкроил для Дубовски 25 минут на поле (в два захода), и летом они ко взаимному облегчению расстались. Держать на «банке» амбициозного легионера в то время, как стремительно набирал силу свой вундеркинд Рауль, тренеру не было никакого резона. Последнюю пятилетку карьеры – и жизни – Дубовски провёл в «Реале» попроще, из Овьедо. Эта команда на медали-кубки не зарилась, но периодически покусывала грандов и в серединке таблицы держалась уверенно. Уже в третьем туре нового сезона «Овьедо» грохнул «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» 3:2 – представляете, какие эмоции тогда испытал отверженный Мадридом словак? В Астурии Дубовски заново обрёл доверие и душевный покой. На полгода позже Дубовски в Овьедо прибыл из «Спартака» Виктор Онопко. Близкие ментально, они быстро нашли общий язык и совместно отыграли четыре с половиной года. «Заочно я знал Петра и раньше – его переход в «Реал» был громким событием, — рассказал «Чемпионату» Онопко. — Когда я пришёл в «Овьедо», он уже там играл. Оба славяне, мы быстро сдружились, жили в одном номере, часто гуляли. На выездах шли в El Corte Ingles – популярная сеть магазинов в Испании, типа нашей «Меги». Ему нравилось бродить по торговому центру, смотреть дорогие вещи, парфюмерию. А в Овьедо Дубовски подвозил меня на тренировки. У него был Jeep Grand Cherokee, объём двигателя – под 5 литров. Так Петер на каждом светофоре глушил мотор. Я как-то не выдержал, спросил: «Зачем?» — «Бензин, — говорит, — экономлю!». Я рассмеялся: «Ну даёшь, зачем же брал такую прожорливую тачку?!»

Петя был добрым человеком и очень одарённым футболистом. Выделялся специфической техникой, обводкой, а главное – интеллектом. Играл больше на атаку, чистым нападающим или десяткой, но мог и в опорную зону выйти. Классно исполнял стандарты, забивал. В Овьедо Дубовски до сих пор вспоминают болельщики и бывшие одноклубники, его гибель стала трагедией для всего мирового футбола». 31 мая 2000 года приятели по «Овьедо» сыграли друг против друга – в рамках товарищеского матча Россия – Словакия на «Динамо» (1:1). Онопко капитанил у хозяев, Дубовски заправлял в атаке гостей. Петер поучаствовал в единственной голевой комбинации словаков в середине первого тайма, во втором отхватил жёлтую, заменился за четверть часа до конца и получил высший балл в своей команде от «СЭ» (6,5).

Это был последний матч в жизни Дубовского.

Виктор Онопко, экс-капитан сборной России:

«Я проводил отпуск с семьёй в Марбелье, когда позвонил президент «Овьедо» Эухенио Прието. Он и сообщил страшную новость: Дубовски погиб. Полкоманды слетелось в Братиславу на похороны. Была трогательная церемония в церкви, футболисты несли гроб. Нелепая смерть! Как мне рассказали, он делал фото на водопаде в Тае, отступал назад, поскользнулся на камне – и рухнул в ущелье с 20-метровой высоты. Медики несколько часов не могли до него добраться – место труднодоступное, вертолёту негде приземлиться. Когда всё-таки подняли, Петер был ещё жив, но, видимо, слишком много крови уже потерял. Фактически он умер на руках у невесты...»

Отберись Словакия на Евро-2000, его судьба наверняка сложилась бы иначе. Но они закончили квалификацию третьими, и вместо Бенилюкса тем летом Дубовски отправился в Таиланд, отдыхать с любимой девушкой, братом и невесткой. Каникулы закончились трагедией.

Спустя 20 лет она рассказала трогательную историю испанскому El Mundo. Перебирая вещи Петра после похорон, девушка нашла квитанцию о заказе обручального кольца. Самый желанный подарок любимого мужчины Аурелия получила после его смерти.