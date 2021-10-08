Отец Влашича раскритиковал работу тренеров ЦСКА

«Никола испытал много сложностей в прошедший трансферный период. Он знал, что ему нужно уйти, если он хочет сохранить прогресс в своей спортивной карьере. Хотя Никола и занимался физически по плану, который я ему подготовил, но этого было недостаточно. Тренировки клуба были не очень интенсивными, и нынешний тренер избегал улучшения навыков удара по воротам. Он не позволял никому из своих игроков, в том числе Николе, оставаться после основной тренировки», — приводит слова Йошко Влашича Telegram-канал «Добрый пруф» со ссылкой на издание Tempo.