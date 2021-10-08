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В РФС усомнились во вкладе иностранных тренеров в российский футбол

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков высказался о влиянии иностранных тренеров на футбол в стране.

В РФС усомнились во вкладе иностранных тренеров в российский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет. В том же спиче я сказал, что очень интересно будет наблюдать за работой Шварца в "Динамо". Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе", - цитирует Лексаков Sport24.

Функционер отметил, что большинство тренеров внесли дополнения, а не идеи.

"Потому я и сказал, что ни один иностранный тренер не внёс в российский футбол какую-то глобальную идею", - добавил Лексаков.

Ранее главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что в Российской премьер-лиге нужно оставлять нынешний формат чемпионата, избегая рекомендации компании Hypercube, которая считает, что клубам нужно перейти на более сложную систему.

Футбол,Сандро Шварц,Андрей Лексаков,Динамо,РФС,
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