В РФС усомнились во вкладе иностранных тренеров в российский футбол

"Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет. В том же спиче я сказал, что очень интересно будет наблюдать за работой Шварца в "Динамо". Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе", - цитирует Лексаков Sport24.