В РФС усомнились во вкладе иностранных тренеров в российский футбол

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков высказался о влиянии иностранных тренеров на футбол в стране.
"Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет. В том же спиче я сказал, что очень интересно будет наблюдать за работой Шварца в "Динамо". Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе", - цитирует Лексаков Sport24.
Функционер отметил, что большинство тренеров внесли дополнения, а не идеи.
"Потому я и сказал, что ни один иностранный тренер не внёс в российский футбол какую-то глобальную идею", - добавил Лексаков.
Ранее главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что в Российской премьер-лиге нужно оставлять нынешний формат чемпионата, избегая рекомендации компании Hypercube, которая считает, что клубам нужно перейти на более сложную систему.