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Аршавин осудил запрет на сладкое для Сборной России

Елена Прошина
2 часа назад

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал бессмысленным решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить спортсменам сахар и мучное. Как он заявил в беседе с «Матч ТВ», если футболист захочет сладкого, то он «пойдет в номер и съест там шоколадку».

Аршавин осудил запрет на сладкое для Сборной России
Фото: ТАССТАСС

«И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может быть и нет таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», – заявил спортсмен.

Напомним, что после прихода на пост главного тренера Карпин заявил, что планируют изменить диету спортсменов и исключить из него сахар и мучное.

8 октября в рамках отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года сборная России сыграет в Казани против команды Словакии, а 11 октября российских футболистов ждет матч против Словении в Мариборе.

Футбол,Андрей Аршавин,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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