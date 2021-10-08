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Семак оценил шансы на победу сборной России в матче против Словакии

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между сборными России и Словакии, передает сайт сине-бело-голубых.

Семак оценил шансы сборной на победу над словаками
Фото: Dmitry Lovetsky/APDmitry Lovetsky/AP

«Шансы у сборной России, я думаю, прекрасные. Мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата — пока в группе все складывается нормально», — сказал Семак.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о сборной России.

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