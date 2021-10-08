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Месси предлагали бесплатно играть за  «Барселону»

Елена Прошина
14 минут назад

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта рассчитывал, что аргентинский нападающий Лионель Месси будет играть в команде бесплатно, пишет Gazzetta dello Sport.

Месси предлагали бесплатно играть за «Барселону»
Фото: ReutersReuters

«Я слишком его люблю, чтобы злиться на него. Но обе стороны разочарованы тем, чем все закончилось. Было желание остаться, но также и давление поступившего ему предложения», - сказал изданию Лапорта.

Он отметил, что Месси запомнится лучшим игроком в истории «Барселоны».

«Когда пришло время, я надеялся, что он скажет, что будет играть бесплатно», - добавил Лапорта.

Ранее «Инетрфакс» сообщал, что Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной», так как «это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера». В клубе подчеркнули, что обе стороны сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью. Позже «Интерфакс» сообщал, что Месси подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен» на два года с возможностью продления контракта еще на год.

Футбол,Лионель Месси,Интерфакс,
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