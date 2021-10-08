Месси предлагали бесплатно играть за  «Барселону»

«Я слишком его люблю, чтобы злиться на него. Но обе стороны разочарованы тем, чем все закончилось. Было желание остаться, но также и давление поступившего ему предложения», - сказал изданию Лапорта.

Ранее «Инетрфакс» сообщал, что Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной», так как «это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера». В клубе подчеркнули, что обе стороны сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью. Позже «Интерфакс» сообщал, что Месси подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен» на два года с возможностью продления контракта еще на год.