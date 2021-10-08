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Боярский выступил против возможного ухода Азмуна из «Зенита»

Газета.Ru
56 минут назад

Актер Михаил Боярский прокомментировал новость о том, что форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун может стать игроком лондонского «Арсенала», передает «Спорт-Экспресс».

Боярский выступил против возможного ухода Азмуна из «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без Азмуна «Зенит» не «Зенит». Ни в коем случае его нельзя отпускать. Сердара нужно любыми способами оставить в команде», — сказал Боярский.

По информации издания Goal, руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривают вариант приобретения иранца в связи с возможным уходом форварда команды Александра Ляказетта, который летом 2022 года станет свободным агентом.

Азмун выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий принял участие в девяти матчах, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в 25 млн.

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал», набравший десять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице первенства.

Футбол,Александр Ляказетт,Михаил Боярский,Зенит,
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