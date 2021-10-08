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Сборная России открыла счёт в поединке со Словакией

Евро-футбол.Ру
41 минуту назад

8 октября проходит матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Поединок начался в 21:45 мск.

Сборная России открыла счет в поединке со Словакией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия открыла счёт в середине первого тайма. Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

Объявлен состав сборной России на матч против Словакии

На матче работает бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Россия находится на 2-й позиции в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести поединках. Россияне по дополнительным показателям уступают лидерство сборной Хорватии.

Футбол,Арсен Захарян,Антонио Матеу,Сергей Терехов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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