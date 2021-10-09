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Уткин: «Сборная России провела худший матч при Карпине»

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Известный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, поделился мнением о вчерашнем поединке сборных России и Словакии в рамках седьмого тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022.

Уткин: «Сборная России провела худший матч при Карпине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автоголом отметился звездный защитник гостей Милан Шкриньяр.

«Сложно говорить о сборной, ведь я симпатизирую ее главному тренеру. Но надо отдавать себе отчет в том, что команда сыграла свой абсолютно худший матч при Карпине», - рассказал Уткин на своем канале в Youtube.

Сборная России набрала 16 баллов и закрепилась на втором месте в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Следующий матч подопечные Карпина проведут против Словении 11 октября.

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