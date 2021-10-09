Месси объяснил свой переход в "ПСЖ"

"В "ПСЖ" показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с "ПСЖ". Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров", - цитирует Месси France Football.