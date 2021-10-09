Месси объяснил свой переход в "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, почему перешел во французский клуб после завершения контракта с "Барселоной".
"В "ПСЖ" показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с "ПСЖ". Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров", - цитирует Месси France Football.
10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает 30 млн. В последующие два года сумма увеличится на 10 млн благодаря бонусу за лояльность. Форвард дебютировал в составе "ПСЖ" 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс".
Ранее сообщалось, что Месси рассказал, за кого был бы готов проголосовать среди претендентов на "Золотой мяч".