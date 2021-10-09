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Месси объяснил свой переход в "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, почему перешел во французский клуб после завершения контракта с "Барселоной".

"В "ПСЖ" показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с "ПСЖ". Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров", - цитирует Месси France Football.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает 30 млн. В последующие два года сумма увеличится на 10 млн благодаря бонусу за лояльность. Форвард дебютировал в составе "ПСЖ" 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс".

Месси предлагали бесплатно играть за  «Барселону»

Ранее сообщалось, что Месси рассказал, за кого был бы готов проголосовать среди претендентов на "Золотой мяч".

Футбол,Видео,Лионель Месси,
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