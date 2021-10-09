УЕФА «потроллила» Словакию после поражения от России

УЕФА на своей странице в Twitter с юмором отреагировала на поражение сборной Словакии в матче против России в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу.

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«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — такой комментарий появился под GIF-изображением защитника словацкой команды Милана Шкриньяра.

Накануне сборная России в Казани победила Словакию в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил в свои ворота Милан Шкриньяр, пытаясь прервать передачу полузащитника российской команды Арсена Захаряна.

За оставшееся время матча словакам так и не удалось отыграться, хотя их сборная владела мячом на протяжении почти всего игрового времени.