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УЕФА «потроллила» Словакию после поражения от России

Майк Габриелян
1 час назад

УЕФА на своей странице в Twitter с юмором отреагировала на поражение сборной Словакии в матче против России в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу.

УЕФА «потроллила» Словакию после поражения от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — такой комментарий появился под GIF-изображением защитника словацкой команды Милана Шкриньяра.

Накануне сборная России в Казани победила Словакию в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил в свои ворота Милан Шкриньяр, пытаясь прервать передачу полузащитника российской команды Арсена Захаряна.

За оставшееся время матча словакам так и не удалось отыграться, хотя их сборная владела мячом на протяжении почти всего игрового времени.

Благодаря победе Россия сохранила за собой второе место в квалификационной группе «Н». На понедельник, 11 октября, запланирован матч наших футболистов со сборной Словении. Позднее россиянам придется встретиться с лидерами группы - хорватами.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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