«Россияне вообще ничего не показали»: словаки о поражении сборной

«Главный вопрос — как можно было проиграть такой матч? Посмотрите на статистику угловых, голевых моментов, ударов по воротам. Это просто невероятно. Русские вообще ничего не показали. Осмелюсь сказать, что они сыграли ещё слабее, чем в первом матче. Но им хватило одного гола, чтобы одержать победу. Мне сложно что-то добавить по этому поводу, потому что сейчас мы все разочарованы».