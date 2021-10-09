Месси: думал, что по новому контракту с «Барселоной» всё улажено

«Я вернулся в Барселону с Кубка Америки, чтобы подготовиться к сезону, воспользовавшись дополнительными днями отпуска, которые мне предоставил тренер. Я собирался подписать контракт с «Барселоной» и сразу приступить к тренировкам. Думал, что всё улажено и не хватает только моей подписи. Но, когда я прибыл в Барселону, мне сказали, что это невозможно, я не могу остаться и что мне нужно найти другой клуб, потому что «Барса» не может позволить себе продлить мой контракт. Это изменило мои планы.